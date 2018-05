Theaterstuk Werom hjit Willem Bartel van der Kooi

31 mei 2018

AUGUSTINUSGA - In Augustinusga wordt deze week het theaterspektakel Werom hjit Willem Bartel "van der Kooi" op de planken gebracht. In dit theaterspektakel wordt het leven bekeken van Willem Bartel vanaf het eerste begin. Hoe hij zijn inspiratie heeft opgedaan om zich vervolgens te ontwikkelen als kunstenaar. Het is een fantasie verhaal, waarbij het verleden en heden door elkaar heen lopen.



Daarom zie je Oranje klieren en Patriotten. Zelfs Napoleon komt even om het hoekje kijken en wordt er gewacht op Godot. Want misschien komt deze ook nog wel langs. Bij de Herberg zijn diverse personages aanwezig, die allemaal iets te maken hebben met Willem Bartel van der Kooi.

Ondertussen is er muziek te horen, wat het geheel afmaakt.

De voorstelling is op vrijdag 8 juni en zaterdag 9 juni 2018 om 20:00 uur. Kaarten zijn te bestellen via 06-17515473 (via een whatsapp berichtje)

Geef aan hoeveel kaarten u wilt hebben en op welke dag u naar de voorstelling wilt komen. Ook kunnen ze gekocht worden bij het oude Postkantoor aan de Geawei 1 te Augustinusga. Deze is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 18:00 tot 21:00 uur.



Tot en met 18 jaar € 7,50

Vanaf 19 jaar € 12,50

