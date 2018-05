Wolkbreuk: zwemmen in tunnel en straten blank

Publicatie: do 31 mei 2018 18.20 uur

DRACHTEN - Een wolkbreuk boven Drachten zorgde donderdagmiddag voor zowel plezier als overlast. In een korte tijd viel er ontzettend veel regen waardoor de straten vol stroomden met water. De afvoer kon de enorme hoeveelheid water niet verwerken.

In een tunnel aan de Knobbe bleef het water ook staan en kinderen konden hier een duik in het water nemen. Een vijver aan de Bloemkamp overstroomde enige tijd. In Grou vie in korte tijdl 44 mm regen. Drachten kreeg verder te maken met hagelstenen en zware windstoten.

