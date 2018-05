Treinverkeer plat door stroomstoring

Publicatie: do 31 mei 2018 17.16 uur

BUITENPOST - In Buitenpost en omgeving was donderdagmiddag rond twee uur een stroomstoring. Door de stroomstoring lag het treinverkeer tussen Leeuwarden en Groningen plat.

Op het station in Buitenpost konden reizigers tijdens de stroomstoring niet meer in en uit checken. De stroomstoring was rond 16:00 uur weer opgelost.

Leeuwarden-Groningen: door een stroomstoring als gevolg van een blikseminslag is er geen treinverkeer mogelijk. We zetten bussen in. — Arriva Nederland (@Arriva_NL) 31 mei 2018

FOTONIEUWS