Slagbomen brug Burgum weigeren opnieuw

Publicatie: do 31 mei 2018 11.55 uur

BURGUM - De brug van Burgum stond donderdag aan het einde van de ochtend weer in storing. Omstreeks 11.20 uur weigerden de slagbomen omhoog te gaan. De politie had de kant van Burgum afgezet voor het autoverkeer en fietsers en voetgangers konden wel scheef onder de slagbomen door.

Na een half uur kwamen de brugwachter en monteur ter plaatse. Rond 12.40 was het probleem verholpen en gingen de slagbomen weer omhoog. Er is vervolgens nog 20 minuten getest met de brug. Het autoverkeer kon even na 13.00 uur weer gebruikmaken van de brug.