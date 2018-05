Werkstraf voor mishandeling op Loodsrock

Publicatie: di 29 mei 2018 17.06 uur

LEEUWARDEN - Een mishandeling tijdens Loodsrock 2017 leverde een 20-jarige inwoner van Hallum dinsdag een werkstraf op van 50 uur en een voorwaardelijke jeugddetentie van een maand. De Hallumer had een jongen die een ruzie wilde sussen in een nekklem gepakt en tegen de grond gewerkt. De Hallumer werd er ook van beschuldigd dat hij de jongen tegen het hoofd had geschopt, maar daarvan werd hij wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken.

De aanleiding tot de ruzie was dat een vriend van de verdachte werd gepest om zijn geringe lengte. De Hallumer ontkende dat hij het slachtoffer had geschopt, de rechter geloofde hem. De jongen liep in een proeftijd, hij had een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur boven zijn hoofd hangen. Die straf moet hij nu alsnog uitvoeren omdat hij in de proeftijd in de fout is gegaan. De rechter plaatste de Hallumer onder toezicht van de jeugdreclassering. Hij moet een behandeling ondergaan, als de reclassering dat nodig vindt.