Drachtster teistert de buren met muziek: boete

Publicatie: ma 28 mei 2018 13.45 uur

LEEUWARDEN - Op 27 januari vorig jaar nam de politie de geluidsinstallatie van een Drachtster (33) in beslag. De man had eerder op de avond al een waarschuwing gekregen dat de buren hadden geklaagd over geluidsoverlast. Als er weer geklaagd zou worden, zou de politie de muziekapparatuur meenemen. Dat gebeurde een paar uur later, nadat de buren opnieuw de meldkamer hadden gebeld over overlast.

Maandag zei de Drachtster tegen politierechter Bauke Jansen dat de politieagenten die avond fout hadden gehandeld: ze hadden zich niet gelegitimeerd. Hij was aan het doorzakken met een buurman en hij beweerde dat hij na de eerste waarschuwing de muziek zachter had gezet. De buren dachten daar kennelijk anders over. De agenten konden buiten de woning ook een duidelijke bastoon horen.

Ze hadden inmiddels een bevel tot binnentreding van de hulpofficier van justitie bij zich. Toen de Drachtster in woord en gebaar duidelijk maakte dat hij de politie niet binnen wilde hebben, drongen de agenten de woning binnen en namen ze de geluidsinstallatie mee. Daar was niets illegaals aan, vond de politierechter.

De Drachtster vond dat hij moest worden vrijgesproken, maar de rechter dacht er anders over. De man kreeg indertijd een boete van 175 euro, maar daar had hij bezwaar tegen aangetekend. De rechter legde die boete alsnog op. De Drachtster heeft zijn muziekapparatuur een maand na het voorval teruggekregen.