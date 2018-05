Gewonde bij ongeval in park Kapellaan Dokkum

Publicatie: za 26 mei 2018 23.10 uur

DOKKUM - Bij een ongeval met twee fietsen is zaterdagavond rond 21.00 uur een persoon gewond geraakt. In een bocht in het park aan de Kapellaan in Dokkum zijn de twee personen met elkaar in botsing gekomen. Waardoor de twee fietsen met elkaar in botsing kwamen is niet bekend.

Naast de politie en twee ambulance's kwam ook het Mobiel Medisch Team met de helikopter ter plaatse. Het slachtoffer is met spoed en onder begeleiding van de trauma arts, in de ambulance vervoerd naar het UMCG in Groningen.

FOTONIEUWS