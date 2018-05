Stroomstoring in De Westereen en Twijzelerheide

Publicatie: za 26 mei 2018 11.37 uur

DE WESTEREEN - Omstreeks 9.50 uur is zaterdag een stroomstoring ontstaan in een klein deel van De Westereen en Twijzelerheide. Liander laat weten dat het om minder dan 250 huishoudens gaat in de straten Koelstrawei,

Nije Buorren, Swaddepaed, Tolwei en Wyldpaed West.

Een monteur is ter plaatse gekomen en de verwachting is dat de storing omstreeks het middaguur verholpen is. De storing ontstond door een uitgevallen kabel.