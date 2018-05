Goed bezochte baggerworkshop in Drachten

Publicatie: za 26 mei 2018 10.50 uur

DRACHTEN - Aan het Gaasterdjip bij Drachten werd donderdag een workshop 'handmatig baggeren' gehouden. Tijdens de workshop werd een natuurlijke haven met de hand uitgebaggerd, daarbij gebruik makende van oude types gereedschappen die zelf worden gebouwd. "We willen achterhalen welke baggertechnieken het beste werken, en we willen weten hoe lang het duurt om met de hand een kubieke meter slib naar boven te halen. Op basis van de gegevens die we tijdens de workshop verzamelen, kunnen we berekenen hoeveel mensen er nodig zijn om de provincie en het hele land met alleen maar menskracht uit te baggeren."

Het Human Power Plant project onderzoekt de mogelijkheden van menselijke energieproductie in een moderne maatschappij. In deze tweede case study richtte men de aandacht op een steunpilaar van de Nederlandse economie: de baggerindustrie. Discussies over duurzaamheid gaan meestal over huizen, auto’s en apparaten, maar hoe zit het dan met grote infrastructuurprojecten en onderhoudswerken? Als vaarwegen en havens een paar jaar niet zouden worden uitgebaggerd, dan komt de Nederlandse economie letterlijk tot stilstand.

De Nederlandse vaarwegen en havens werden eeuwenlang met de hand uitgebaggerd, gebruik makend van zeer eenvoudige gereedschappen. Wat als we dat opnieuw zouden (moeten) doen? Menskracht is de meest duurzame energiebron die er bestaat, maar hoeveel mensen hebben we nodig om de vaarwegen en havens open te houden met alleen maar spierkracht? Waar halen we die mensen vandaan? En kunnen we technologie ontwikkelen die door mensen aangedreven baggerwerkzaamheden efficiënter maakt? Deze vragen werden tijdens de workshop onderzocht.

