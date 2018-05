Inbreker steelt spaarpotje van de kinderen

Publicatie: do 24 mei 2018 13.45 uur

LEEUWARDEN - Tegen een Sneker (32) die eind maart 2016 onder andere betrokken is geweest bij een inbraak in de kringloopwinkel in Buitenpost -toen nog gevestigd aan de Edisonstraat- is donderdag bij de rechtbank in Leeuwarden een celstraf van een jaar geëist, plus een half jaar voorwaardelijk. Bij de inbraak in de kringloopwinkel werd een grote hoeveelheid elektrisch gereedschap buitgemaakt.

De Sneker, hij woonde destijds in de opvang van het Leger des Heils in Engwierum, is bij een groot aantal inbraken en diefstallen betrokken geweest. De man zei zelf dat hij erg beïnvloedbaar was en makkelijk was over te halen om op het criminele pad te gaan. Hij had begin augustus 2016 meegedaan aan een inbraakpoging bij een juwelier in Marum. Toen daar het alarm afging, probeerden hij en zijn maten het bij een woning in Marum.

De inbrekers werden overlopen door de zoon des huizes, die wakker was geworden van gestommel in de woning. Toen de jongen keihard 'Stop politie!' riep, kozen de inbrekers het hazenpad. Eind juli 2016 had de Sneker ingebroken in een woning in Grijpskerk. Behalve een auto had hij het geld uit de spaarpot van de kinderen gestolen. De man heeft een fors strafblad.

Hij had tegen de politie gezegd dat hij de inbraken niet voor het geld had gepleegd -de gestolen spullen werden wel verkocht aan iemand in Veendam- maar voor de spanning. Hoewel de feiten al behoorlijk oud waren, eiste de officier van justitie toch een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van een jaar. 'Bij dit soort feiten hoort gewoon een gevangenisstraf', stelde de officier. De Leeuwarder rechtbank doet op 7 juni uitspraak.