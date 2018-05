'Meer eenheid gemeenten over FUMO nodig'

Publicatie: do 24 mei 2018 11.11 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland blijft grote moeite houden met de financiering van de Fryske Utfieringstsjint Miljeu en Omjouwing (FUMO). Met name de onderbouwing van de prijsverhogingen is reden om een kritische zienswijze in te dienen. Toch steekt Smallingerland ook de hand in eigen boezem. "Een van de hoofdoorzaken is dat er geen eenheid is tussen de verschillende opdrachtgevers. Zolang dat blijft, begrijpen we dat het best lastig is om de bedrijfsvoering op orde te krijgen."

Fractievoorzitter Sipke Hoekstra van VVD refereerde dinsdagavond in het debat aan het gesprek met de medewerkers van de FUMO twee weken geleden. Die gaven aan de kritiek van de verschillende gemeente te snappen, maar willen graag door. "De bestuurlijke wil moet er dan ook zijn."

De uitvoeringsorganisatie is een ambtelijke dienst die voor alle overheden in Friesland vergunningen verleent, toezicht houdt en handhaaft. Het orgaan is in 2014 gestart, maar kende sinds haar start al forse problemen. De kritische brief van Smallingerland blijft echter gehandhaafd. "Het ligt niet aan de medewerkers, die zetten zich volop in voor de zaak", benadrukte fractievoorzitter Klaas van Veelen van de ChristenUnie.

Raadslid Hans Doddema van het CDA gebruikte een metafoor om de kritische houding te motiveren. "Ik pak bij buurtsuper FUMO tien bananen. Bij het afrekenen worden er vier afgehaald, terwijl ik er wel tien moet betalen. Volgens de kassière is de buurtsuper nieuw, moet alles even wennen maar is het wel nodig. Bij het volgende bezoek worden er zelfs vijf van de tien bananen af gehaald. Dat werd mij eigenlijk wat te gortig. Bij het derde bezoek werden er zes afgehaald. Dat vond ik niet meer acceptabel", beschrijft hij, "Er moeten zaken anders. Gaat het nu wel goed komen met de mensen die er zitten. Bovendien is de S van samenwerking een punt van zorg. Het is geen goede zaak dat er verdeeldheid is onder de gemeenten. We moeten zien dat we meer eenheid uit gaan stralen."

Ook wethouder Pieter van der Zwan in het bestuurlijke signaal vinden. Hij wil zijn opvolger vragen om de verbinding tussen de gemeente te zoeken.