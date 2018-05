Gewonden bij ongeval op N381 bij Oosterwolde

Publicatie: za 19 mei 2018 16.26 uur

OOSTERWOLDE - Twee mensen zijn zaterdag gewond geraakt bij een ongeval op de N381 bij Oosterwolde. Zowel de brandweer van Appelscha en Oosterwolde, meerdere ambulances en de politie zijn omstreeks 15.35 uur ter plaatse gekomen. Ook de traumahelikopter uit Amsterdam is ter plaatse gekomen om een arts te brengen.

Bij het ongeval waren in elk geval drie voertuigen betrokken waarbij ééntje in de sloot terecht kwam. Twee personen moesten door de brandweer uit hun benarde positie worden bevrijd. Ze zijn daarna per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De inzittenden van de Citroen kwamen met de schrik vrij.

