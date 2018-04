Lawei-verhoren: Zorgen brandveiligheid De Lawei

Publicatie: do 26 april 2018 18.30 uur

DRACHTEN - De commissie die onderzoek doet naar de rol van gemeente Smallingerland in het debacle rond De Lawei maakt zich zorgen over de brandwerendheid van de schouwburg. Uit interne emailberichten blijken de eisen lopende het proces te zijn afgezwakt. Voor de commissie is dit aanleiding om de kwestie in de verhoren regelmatig aan te halen en de kwestie.

Het gaat om de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie in het gedeelte van De Meldij en de ophangconstructie en plafonds op de tweede verdieping van de Lawei. Uit de mails blijkt dat er een discussie over de eisen die in het Bouwbesluit staan. Wettelijke eis voor nieuwbouw is een brandwerendheid van negentig minuten. Dit kan worden afgezwakt naar zestig minuten als er sprake is van verbouw. Voor de Lawei is die keuze gemaakt. De eis kan alleen worden afgezwakt uit een vuurlastberekening blijkt dat dit verantwoord is. Die blijkt niet te zijn gemaakt.

De constatering is voorgelegd aan zowel voormalig burgemeester Tjeerd van Bekkum als de toenmalige wethouders Nieske Ketelaar en Marja Krans. Alle drie vertrouwen volledig op de ambtenaren. "Wij hebben hier voldoende deskundige mensen die hier een afweging in kunnen maken", gaf Ketelaar donderdag aan.