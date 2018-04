Rick Ottema winnaar ronde van Ureterp

Publicatie: di 03 april 2018 17.57 uur

URETERP - Een regenachtig Ureterp was maandag het podium van het eerste Noordelijke Wielercriterium van 2018. Het jaarlijkse criterium is inmiddels traditioneel op tweede paasdag.

Om half 12 ging Ureterp van start met de koers voor de Amateurs/Junioren en Sportklasse. Met een startveld van 125 deelnemers werd dit al vrij snel een lang lint van renners door de straten van Ureterp. Halfweg koers was al een groot gedeelte weggereden door de toch wel strijdvaardige renners. Want wie wil niet het eerste criterium op zijn naam zetten.

Uiteindelijk lukte het 2 man om uit de greep van het jagende peloton te blijven. Deze 2 mannen mochten uiteindelijk ook sprinten voor de eindzege. Sander Westerlaan uit Groningen won voor Matijn Straatsma uit Emmeloord en de winnaar van de pelotonsprint Harko Kievit uit Leek. Beste junior werd de man van Kapenga Drachten Mark Dillema.

Bij de dames die om 13.30 van start gingen stond plaatselijk favoriet Wendy Oosterwoud aan de start, maar ook de Friese UCI renster Anouska Koster. 37 dames gingen de strijd aan om in Ureterp de bloemen in ontvangst te nemen. Vele vluchtpogingen werden teniet gedaan waaronder ook een poging van Wendy. Uiteindelijk bleef alles bij elkaar en werd de eindsprint gewonnen door Danique Braam uit Veenwouden. 2e werd Anouska Koster uit Zwaagwesteinde en het podium werd gecompleteerd met Eva Buurman uit Wervershoof.

Bij de Elite/beloften ook dit jaar weer een mooi gevuld peloton. Direct vanuit de start werd er op het natte wegdek hoge snelheden behaald wat er voor zorgde dat het peloton al vrij snel in diverse groepen uitelkaar gereden werd. Een kopgroep van 9 man bleef tot 3 ronden voor het einde vooruit. In de laatste 3 rondes kwam deze groep weer samen met het zwaar uitgedunde peloton. Dat niet iedereen tot een eindsprint wilde wachten was duidelijk. Er werden nog pogingen gedaan maar uiteindelijk werd het een mooie eindsprint in de hoofdstraat van Ureterp. De winst bij de Elite/beloften ging naar Rick Ottema uit Muntendam, 2e werd Hartijs de Vries uit Kollum en derde Sjors Dekker.

