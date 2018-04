Paasfeest bij De Spitkeet

Publicatie: ma 02 april 2018 16.04 uur

HARKEMA - Op Paasmaandag is het bij De Spitkeet zoals gewoonlijk weer paasfeest. Dat betekent in de eerste plaats natuurlijk eieren zoeken voor de jeugd. Er werden op het terrein houten eieren verstopt. Wanneer iemand 5 van deze eieren had gevonden konden die bij de paashaas worden geruild voor een echt ei. Dat kon dan prachtig worden beschilderd. Ook konden de kinderen zichzelf laten schminken.

Daarnaast kregen ze een klompje deeg aan een stok en konden daar boven een kolenvuurtje een lekker broodje van bakken. Met wat bruine suiker een lekkernij.

Als extra activiteit traden die dag Professor Propkop en Clown Bogus voor hun op. Om 11.30 en 13.30 uur gaven zij een prachtige voorstelling.

In de huisjes waren vrijwilligers die uitleg wilden geven over het wonen en werken rond 1900 in deze streek. Bovendien werd daar suikerbrood en roggebrood aangeboden.

