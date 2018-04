Pan op vuur in woning Blije snel onder controle

Publicatie: ma 02 april 2018 01.07 uur

BLIJE - Aan de Krimpenwei in Blije is zondagavond een bewoner in slaap gevallen, terwijl er nog een pand op het vuur stond. De brandweer rukte met twee voertuigen uit, de korpsen van Ferwert en Ternaard kwamen met spoed ter plaatse. Daarnaast kwam een ambulance en politievoertuig ter plaatse.

De bewoner kon veilig de woning verlaten en de brandweer van Ferwert had het vuur snel onder controle. Er zijn nog een aantal koolmonoxidemetingen verricht en de woning is geventileerd. De man hoefde niet mee naar het ziekenhuis en kan zoals het lijkt gewoon thuis slapen.