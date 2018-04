Dokkum krijgt in 2019 kunstwerk met strop

Publicatie: zo 01 april 2018 19.30 uur

DOKKUM - Bij de Halvemaanspoortbrug wordt begin 2019 een kunstwerk geplaatst met een strop. Het is ter nagedachtenis aan een gebeurtenis in 1630. In dat jaar wisten twee kapiteins van de Dokkumer Admiraliteit vijf zeerovers gevangen te nemen. De mannen uit Duinkerken voeren al rovend langs de Friese kust. Met een list werden ze in Dokkum opgepakt en uiteindelijk opgehangen aan de galg die aan de kade stond. De toeloop van mensen was zo groot dat de Kettingbrug bezweek onder het gewicht van de toeschouwers. Nu, bijna 400 jaar later, komt er een kunstwerk ter nagedachtenis hieraan terug, bij de Halvemaanspoortbrug in Dokkum.

Dokkumer zeeroverslied

Nykle Dijkstra van de historische vereniging ontdekte vorig jaar een Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de London Library. De vereniging verzocht daarop Shantykoor ‘de Admiraliteitssjongers’ om op basis hiervan een Admiraliteitslied te maken. Het koor bracht het nummer met veel verve ten gehore tijdens de Admiraliteitsdagen in 2017. Dit heeft bij verschillende betrokkenen geleid tot het idee om in het kader van Súd Ie en Wetterfront Dokkum een kunstwerk te plaatsen met een informatiepaneel, met daarop het verhaal van deze vijf Zee-Roovers. Het kunstwerk, gemaakt door Frank van Dijk, wordt komend voorjaar geplaatst.

Rijke geschiedenis Dokkum

Rondom de bolwerken zijn in 2017 informatiepanelen geplaatst op een aantal karakteristieke plekken. Deze panelen vertellen korte verhalen over de geschiedenis van de historische Dokkumer binnenstad. Het paneel met het verhaal van de vijf Zee-Roovers wordt tevens hieraan toegevoegd.