Werkzaamheden ijsfontein 11Fountains Dokkum

Publicatie: za 31 maart 2018 21.25 uur

DOKKUM - Op de Markt in Dokkum zijn de werkzaamheden in volle gang voor de plaatsing van de ijsfontein van het 11Fountains project die in het kader van LF2018 wordt geplaatst.

Hoewel de aannemer ook op Goede Vrijdag druk aan het werk was, zal dit er niet in resulteren dat de ijsfontein op tijd klaar zal zijn tijdens de festiviteiten op 18 mei 2018. Het uitkristaliseren van de techniek, om op een duurzame manier ijs te maken, heeft veel tijd gekost.

Toch gaat het 11Fountainsfeest ook in Dokkum op 18 mei gewoon door.

