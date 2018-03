Lauwersoog: KNRM oefent hoisten met helikopter

Publicatie: za 31 maart 2018 20.45 uur

LAUWERSOOG - Zaterdagmiddag hebben de reddingboten van Lauwersoog en Schiermonnikoog een hoistoefening gehouden met een SAR helikopter.

De oefening vond plaats nabij de sluizen van Lauwersoog en was een leerzame oefening voor de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij van beide stations.

Er werd geoefend in het hoisten vanaf de reddingboot naar de helikopter en andersom. Ook werden er twee "drenkelingen" uit het water gehaald. Door deze oefening traint de bemanning in wat ze moeten doen mochten ze in geval van nood van boord gehaald moeten worden.

Ook voor de schipper is het een goede training omdat de boot met een rechte koers en constante snelheid moet varen, dit in goed overleg met de bemanning van de SAR helikopter.

De mensen van de KNRM konden terug zien op een zeer geslaagde oefenmiddag.

FOTONIEUWS