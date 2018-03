Hoe biodivers is de mienskip van Achtkarspelen?

Publicatie: vr 30 maart 2018 19.21 uur

BUITENPOST - Vrijdag onthulde wethouder Klaas Antuma in De Kruidhof een bijzonder kunstwerk. Tijdens de natuurmarkt in augustus 2017 is er een begin gemaakt om natuurlijke materialen te verwerken in een viltproject. Onder deskundige leiding van kunstenares Suzan Bosch, konden bezoekers van de natuurmarkt met materialen uit de 17 thematuinen van De Kruidhof een viltwerkje maken. Deze individuele kunstwerkjes zijn door de kunstenares verwerkt tot een bijzonder kunstwerk die is opgehangen in het nieuwe bezoekerscentrum van De Kruidhof, hortus van Fryslân.

Biodiversiteit wordt tegenwoordig op vele manieren genoemd om aan te geven dat de soortenrijkdom van zowel dieren als planten steeds minder wordt. Het is van groot belang dat Fryslân inziet dat het wel steeds groener wordt maar dat er steeds minder soorten planten aanwezig zijn. De hortus van Fryslân conserveert zo’n 3.000 verschillende plantensoorten en is daarmee misschien wel het meest biodiverse stukje Fryslân.

Bewustwording is erg belangrijk zegt Suzan Bosch, maar ook gezamenlijkheid. Het kunstwerk bestaat uit beide. Bewustzijn in gezamenlijkheid. Er werkten zo’n 85 bezoekers en bewoners van de gemeente Achtkarspelen mee aan het kunstwerk.

Het kunstwerk hangt in het bezoekerscentrum “Poarte Nei de Noardlike Fryske Walden” het nieuwe gebouw welke geopend wordt op zaterdag 31 maart. Na de officiële opening op 31 maart zal De Kruidhof een seizoen lang een gevarieerd museumprogramma aanbieden met vele activiteiten.

