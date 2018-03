Bijeenkomst nut- en noodzaak gasboring Ternaard

Publicatie: do 29 maart 2018 20.40 uur

TERNAARD - In dorpshuis Túnawert in Ternaard is donderdagmiddag een bijeenkomst gehouden over de nut- en noodzaak van een eventuele gaswinning bij Ternaard. De bijeenkomst werd geleid door de heer Wim Meijer, voormalig commissaris van de Koningin in Drenthe en voorzitter van de adviesgroep Waddenzee beleid.

Het doel van de bijeenkomst was om van de vijf betrokken partijen, die betrokken zijn bij het Omgevingsproces Ternaard, te horen wat de argumenten zijn en wat de onderbouwing hiervan is. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Fryslân, de NAM, het Wetterskip Fryslân en de gemeente Dongeradeel gaven een presentatie.

De bijeenkomst had dan ook niet als doel dat de verschillende partijen elkaar probeerden te overtuigen van hun voor- en tegen argumenten voor een eventuele gaswinning bij Ternaard, maar om een inzicht te krijgen van de overwegingen van de verschillende partijen.

Een onafhankelijk panel dat bestond uit prof. Marc Davidson, prof. Neelke Doorn en dr. Koos van der Bruggen bevroegen de presentatoren van de vijf betrokken partijen.

De bijeenkomst was nog geen half uur aan de gang toen de heer Ruud Cino van het Ministerie van Economische Zaken het woord nam. Hij begon met het nieuws dat zojuist bekend was geworden dat het Kabinet heeft besloten om stapsgewijs de gaswinning in Groningen te beeïndigen.

Burgemeester Marga Waanders gaf aan dat de gemeente geen invloed heeft over de besluitvorming en dat dit aan de minister is. De gemeente wil liever nooit meer gaswinning, maar beseft ook dat gaswinning vooralsnog nodig zal zijn. Mocht er wel een gaswinning plaats vinden dan wil de gemeente de ruimte graag benutten om het gebied veel beter achter te laten voor nu en voor de langere termijn.

De aanpak in Ternaard is een pilot om de omgeving eerder en beter te betrekken, veel meer dan vroeger het geval was. De overheden moeten het anders doen dan tot nu toe het geval was. Daarom is het zinvol om vooraf een goed overleg te hebben met alle betroken partijen.

De uitkomsten van deze middag, maar ook die van de inspraakavonden op 4 december en 12 maart, worden door adviesbureau De Gemeynt in kaart gebracht en in een rapport verwerkt.

FOTONIEUWS