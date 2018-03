Hennepkwekerij opgerold in Terwispel

Publicatie: do 29 maart 2018 18.13 uur

TERWISPEL - De politie heeft donderdag een hennepkwekerij opgerold in een woning aan de Smidte in Terwispel. De kwekerij is is ontmanteld en de spullen en plantjes zijn vernietigd.

Liander heeft gezorgd voor een veilige situatie in de woning door de stroom af te koppelen. Een ontruimingsploeg heeft de kwekerij vervolgens leeggehaald. Het is onbekend hoeveel plantjes er in de kwekerij stonden.