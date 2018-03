Bedrijfsbussen in Hallum en Ferwert leeggeroofd

Publicatie: do 29 maart 2018 18.09 uur

HALLUM - Het inbrekersgilde heeft het in de gemeente Ferwerderadiel voorzien op bedrijfsbusjes. In de nacht van woensdag op donderdag werden meerdere busjes opengebroken.

In Hallum werd op twee plaatsen ingebroken in bedrijfsbusjes. Bij een derde busje bleef het bij een poging. Ook werd in Ferwert in een bedrijfsbusje ingebroken. Bij deze diefstallen werd voor een aanzienlijk bedrag aan gereedschappen weggenomen.

De gedupeerden hebben bij de politie aangifte gedaan. De politie heeft de inbraken in onderzoek en roept mogelijke getuigen om zich te melden.