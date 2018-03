Auto onbeschadigd na uitstapje in sloot

Publicatie: di 27 maart 2018 19.50 uur

MARUM - Dinsdag tegen het einde van de middag is een bestuurder uit Surhuisterveen met zijn auto in een sloot beland op De Scheiding (N358). De man reed in de richting van Surhuisterveen en raakte door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt. In een bocht naar links ging de wagen rechtdoor een sloot in.

De bestuurder raakte bij het ongeval niet gewond. Nadat de berger het voertuig weer op de weg had gezet, bleek dat de auto geen schrammetje had opgelopen. Wel moest bij het voorwiel enige drab worden verwijderd van de rem. De automobilist zou daarvoor naar een tankstation met een wasplaats in de buurt rijden.

