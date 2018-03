Cel na gijzeling en gewelddadige diefstal

Publicatie: di 27 maart 2018 18.06 uur

LEEUWARDEN - Een 37-jarige man uit Leeuwarden is veroordeeld tot twintig maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk voor onder meer het gijzelen van zijn vriendin in Leeuwarden.

Ook moet de man 75 uur werkstraf verrichten, omdat hij tijdens de gijzeling nog in een proeftijd van een eerdere straf zat, bepaalde de rechtbank in Assen. Verder moet hij zich laten behandelen voor zijn drugsverslaving.

De man was in oktober afgelopen jaar in het Drentse dorp Orvelte ondergebracht door justitie, omdat hij in Leeuwarden werd bedreigd door leden van motorclub No Surrender. Op 28 oktober wilde hij terug naar zijn woonplaats om zijn toenmalige vriendin er weg te halen.

Bij een garagebedrijf in Westerbork stal hij een auto. Een monteur, die hem probeerde tegen te houden door op de motorkap te springen, belandde op het asfalt toen de Leeuwarder alsnog wegreed. Hij raakte licht gewond.

Korte tijd later stal de Leeuwarder benzine en kentekenplaten in Hurdegaryp. Begin november gijzelde hij zijn vriendin tijdens een ruzie in zijn auto. Ook bedreigde hij een kennis met een krik. (ADP)