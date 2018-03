Toekomst damesvoetbal Driezum op de tocht

Publicatie: di 27 maart 2018 13.00 uur

DRIEZUM - Het damesvoetbal bij Vooruitgang Is Ons Doel (VIOD) in Driezum/Wâlterswâld lijkt aan het eigen succes ten onder te gaan. Het hoofdbestuur van de club plaatste zondag een mededeling online over de zorgen die zijn ontstaan, nu het elftal kan promoveren naar de topklasse.

Binnen de vereniging zou sprake zijn van grote onenigheid. "De geluiden en uitspraken dat vrouwenvoetbal niet meer gewenst zou zijn bij VIOD, kunt u naar het rijk van fabelen verwijzen", stelt het bestuur desalniettemin.

Volgens Jouke Dantuma, clubman en kartrekker van het damesvoetbal, nadert echter wel een gedwongen afscheid. Het bestuur wil daar niets van weten.

Verklaring bestuur

Uit de reactie van het bestuur blijkt dat er een gesprek is geweest met het vrouwenteam en de damescommissie over de mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. VIOD VR1 staat op dit moment hoog in de hoofdklasse en de stap naar de topklasse is zeer reëel. Bij promotie zouden het ontbreken van financiële middelen voor het betalen van een trainer en een eventuele onkostenvergoeding voor de speelsters een beperking zijn. "Als hoofdbestuur zijn wij van mening dat deze vrees ongegrond is mede omdat de huidige middelen tot nu voldoende zijn geweest om mee te draaien in de top van de hoofdklasse en daaruit blijkt dat dit eerst ook voldoende moet zijn bij een eventuele promotie naar de topklasse."

Het ontbreken van een kunstgrasveld in Driezum is een andere belangrijke zorg binnen de damesafdeling. "Wat het kunstgrasveld of een andere kwaliteitsverbetering van het hoofd- en trainingveld betreft, valt er te melden dat we daarmee doende zijn en hopen we de uitkomst op korte termijn ook met jullie te kunnen delen", aldus de reactie van het hoofdbestuur.

Een samenwerkingsverband kan volgens de damescommissie een oplossing bieden, maar daar ziet het VIOD-bestuur niets in. "We willen daarin niet meewerken, mede op basis van het feit dat de beschikbare middelen voldoende zijn. Hetzelfde geldt voor het vergoeden van onkosten van speelsters. Tevens leidt een eventueel samenwerkingsverband ertoe dat VR1 thuiswedstrijden niet meer bij VIOD zal spelen. Bovendien is het zeer aannemelijk dat nieuwe talenten bij de andere vereniging ondergebracht worden, Daarmee wordt afbreuk aan onze vereniging gedaan en dat kan het hoofdbestuur niet accepteren.

Kartrekker Dantuma stopt ermee

Jouke Dantuma is de laatste elf jaar kartrekker geweest van het damesvoetbal in Driezum. Het vrouwenelftal groeide bij VIOD uit tot een succesverhaal. Hij ziet de huidige gang van zaken met lede ogen aan. "Misschien is het damesvoetbal zelf wel te groot geworden voor een dorpsclub, dat een mannenteam in de vierde klasse heeft." Het succes heeft er volgens hem toe geleid dat er ook weerstand kwam vanuit de vereniging. Weinig speelsters komen namelijk meer uit de eigen beide dorpen. Om op niveau mee te draaien, werden talenten van andere clubs binnengehaald, door middel van werving en scouting. "Meisjes die als 'buitenlanders' worden neergezet en verder niets doen voor de vereniging", zo omschrijft Dantuma.

Het steekt Dantuma dat de dames geen eigen sponsoren mogen zoeken en daardoor alles zelf moeten betalen. In zijn ogen is een reiskostenvergoeding niet meer dan billijk. Mooiste zou in zijn ogen zijn dat onder de vleugels van VIOD het damesvoetbal naar een hoger plan gaat. "Als kleine vereniging kun je hier mee onderscheiden. Maar eerlijk is eerlijk, dat betekent dan ook dat de speelsters van heinde en verre komen. Dan moet je je afvragen of dit nog wel past binnen de cultuur van de vereniging. Er is geen echte discussie geweest en nu is de situatie uit de hand gelopen." Volgens Dantuma vertrekt een groot aantal meiden aan het einde van het seizoen. "Er is nooit echt waardering geweest. Dit heeft er ook toe geleid dat het vertrouwen in het hoofdbestuur al eerder is opgezegd."

Leugens en roddels

Zelf heeft Dantuma bij de vereniging inmiddels kenbaar gemaakt te bedanken voor zijn functies bij het vrouwenvoetbal in Driezum/Wâlterswâld. Hij leeft in onmin met het hoofdbestuur en stelt dat er leugens en roddels over hem en het damesvoetbal worden verspreid. "Ik voel me erg beschadigd en tot op het bot beledigd door de gang van zaken."

Het hoofdbestuur van VIOD laat het, vooralsnog, bij de reactie op de website. "Als vereniging en hoofdbestuur faciliteren we het damesvoetbal op dezelfde manier als in het verleden en gaan we ervoor om het dames- en meisjesvoetbal binnen onze vereniging te behouden!"