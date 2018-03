Eerste kievitsei Dantumadiel gevonden

Publicatie: di 27 maart 2018 11.44 uur

DAMWâLD - Het eerste kievitsei in de gemeente Dantumadiel is gevonden. De gelukkige vinder is de 71-jarige Theo van der Leij uit Damwâld. Van der Leij deed zijn vondst op maandag om kwart voor 5, in een weiland aan de Singel in Damwâld, waar hij zelf ook de 'nazorg' doet.

Burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel gaat dinsdagmiddag bij de vinder op bezoek. Theo van der Leij ontvangt een certificaat en het vindersloon van 15 euro.