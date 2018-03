Scooterrijder vlucht na ongeval in Drachten

Publicatie: di 27 maart 2018 09.42 uur

DRACHTEN - Op het Noord heeft maandagavond omstreeks 23:00 uur een ongeval plaats gevonden. Twee scooterrijders kwamen met elkaar in botsing in een bocht op het fietspad. Door de klap belandde één scooterrijder in de greppel en de andere belandde 40 meter verder in de berm.

De scooterrijder die in de berm belandde, ging er naar het ongeval vandoor in de richting van de Stationsweg. Een omstander is er nog achter de scooterrijder aangereden, maar hij wist toch te ontkomen. Beide scooters raakten zwaar beschadigd door de klap. De ter plaatse gekomen politie trof nog een bosje sleutels aan van de vluchtende scooterrijder.

De sleutelbos kan hij deze week afhalen op het politiebureau in Drachten. De bestuurder die vluchtte, reed op een zwarte Piaggio en hij droeg een zwart bomberjack.

