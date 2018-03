Dantumadiel: Aalberts voorgesteld als informateur

Publicatie: ma 26 maart 2018 17.51 uur

DAMWâLD - De gemeenteraad van Dantumadiel wordt op initiatief van het CDA voorgesteld om Arie Aalberts uit Feanwâlden als informateur aan te wijzen. De informateur gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een college van B&W in de komende raadsperiode. Het CDA kwam na de verkiezingen in Dantumadiel als grootste partij uit de bus.

Aalberts was tussen 2004 en 2014 burgemeester van Dantumadiel en nadien waarnemend burgemeester in de nieuwe fusiegemeente De Fryske Marren. Ook is hij informateur geweest in de gemeente Súdwest Fryslân. Op dit moment is hij onder meer nog president-commissaris bij werkvoorzieningsschap Caparis.

De gemeenteraad van Dantumadiel neemt op 3 april een besluit over zijn aanstelling en de opdracht voor de informateur. Het is nog onbekend hoelang de werkzaamheden van de informateur gaan duren.