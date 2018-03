Mysterieus gat in Drogeham ontstaan door explosief

Publicatie: ma 26 maart 2018 10.16 uur

DROGEHAM - Het mysterie rondom een groot gat in een weiland aan de Hamsterplein in Drogeham is opgelost. Na de publicatie op deze site hebben zondagavond vijf jongeren zich gemeld bij de landeigenaar.

De jongeren hebben bekend dat zij iets tot ontploffing hebben gebracht in het weiland waardoor het gat is ontstaan. De knal werd in de wijde omgeving door omwonenden gehoord. Wat er precies tot ontploffing is gebracht, is nog altijd niet duideljk.

De politie nam zondag al poolshoogte en aanvankelijk zou de sterrenwacht ingezet worden om de zaak te onderzoeken. Of de politie de zaak nu verder gaat onderzoeken, is nog onbekend.