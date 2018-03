Mogelijke inslag van meteoriet in Drogeham

Publicatie: zo 25 maart 2018 21.25 uur

DROGEHAM - In een weiland aan de Hamsterpein bij Drogeham is vrijdagavond vermoedelijk een meteoriet ingeslagen. Het vallende brokstuk veroorzaakte een gat van vier bij twee meter in het weiland.

Het is op dit moment nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie nam zondag poolshoogte en maandag zullen mensen van de Sterrenwacht de zaak onderzoeken. Buurtbewoners weten in elk geval zeker dat het allemaal vrijdagavond gebeurd moet zijn. Ze hoorden op die avond een enorme knal.

Het is op dit moment lastig om in het gat te kijken omdat het mogelijke brokstuk onder het water ligt. De kans is aanwezig dat het gaat om een meteoriet die niet volledig smolt bij het binnendringen van de atmosfeer van de aarde. Het zou ook bijvoorbeeld een ijsblok kunnen zijn dat van een vliegtuig is gevallen.

