Kaartjes Oerrock binnen 2 uur uitverkocht

Publicatie: za 24 maart 2018 16.00 uur

URETERP - Binnen twee uur waren de kaartjes voor het gehele weekeinde Oerrock uitverkocht in Ureterp. De verkoop startte om 12.00 uur en de eerste mensen stonden al uren in de rij. Marjan van Weert uit Drachten was de eerste in de rij en stond al vanaf 4.30 uur te wachten voor de deur van mfc De Wier.

Zaterdag werden tijdens een speciale voorverkoop kaartjes verkocht voor 25 euro die het gehele Oerrock-weekeinde geldig zijn.

FOTONIEUWS