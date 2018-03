Brandweer rukt uit voor brand in lamp

Publicatie: za 24 maart 2018 12.00 uur

SURHUISTERVEEN - Een brand in een lamp bij Badkamerwarenhuis aan De Zoom in Surhuisterveen heeft er zaterdagochtend voor gezorgd dat de brandweer moest uitrukken. Omdat het korps van Surhuisterveen meedeed aan wedstrijden in Heerenveen, werd het korps van Drogeham ter plaatse gestuurd.

De brand bleef beperkt tot alleen de lamp. Deze werd door de brandweer verwijderd uit het plafond, en naar buiten gebracht. Daarna konden de spuitgasten weer terug naar Drogeham.

