Drukke open dag MFA De Dobbe Anjum

Publicatie: vr 23 maart 2018 23.10 uur

ANJUM - Nadat gisteren de Multifunctionele Accommodatie in Anjum officieel was geopend, was er vandaag een open dag in "De Dobbe".

Het is een prachtig gebouw geworden die gekoppeld is aan het kerkgebouw en de kantoren van de NAM. Het bied naast een prachtige grote ontmoetingsplek voor de gemeenschap ook ruimte aan vele gebruikers zoals een kinderopvang, de huisartsenpraktijk Anjum & Ee, een pedicure, fysiotherapie, thuiszorg het FrieseLand en begrafenis vereniging De Laatse Eer, die twee familiekamers in het gebouw heeft.

Met name door financiële steun van de NAM en het vele vrijwilligerswerk wat door de doprsbewoners is gedaan is de bouw mogelijk gemaakt.

De open dag werd zeer druk bezocht. Niet alleen mensen uit Anjum kwamen een kijkje nemen, maar er waren ook diverse bezoekers uit de omliggende dorpen die een kijkje kwamen nemen in het gebouw.

