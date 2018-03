Ook in Gorredijk nu een Doorgeeftuin

Publicatie: do 22 maart 2018 18.00 uur

GORREDIJK - Inwoners van de gemeente Opsterland die honderd jaar worden, krijgen een eigen fruitboom in de Doorgeeftuin in Ureterp of Gorredijk. Het afgelopen jaar is de Doorgeeftuin in Ureterp al geopend. Nu wordt ook de Doorgeeftuin in Gorredijk geopend.

Mevrouw Liemburg-de Haan uit Gorredijk is op 8 januari 2018 101

jaar geworden. Samen met burgemeester Ellen van Selm plant zij volgende week woensdag de eerste boom in het parkje aan de Lammert Heringastrjitte 5-11 in Gorredijk. Ook mevrouw Bouma-Mulder uit Ureterp is hierbij aanwezig. Mevrouw Bouma-Mulder is op

22 maart 100 geworden jaar geworden.

Achtergrondinformatie

Elk jaar is er een aantal mensen in de gemeente die 100 jaar worden. Burgemeester Ellen van Selm eert deze mensen door ze een bezoek te brengen op de dag dat ze 100 jaar worden. Sinds 2017 krijgen honderdjarigen een eigen fruitboom (appel, peer, pruim) in de Doorgeeftuin in Ureterp of Gorredijk. Deze zogenaamde ‘Doorgeeftuinen’ zijn voor iedereen toegankelijk.

Burgemeester Ellen van Selm: "De Doorgeeftuin in Ureterp die we op 16 november 2017 openden, wordt gewaardeerd door onze eeuwelingen. De mensen zelf krijgen een boom, en de gemeenschap

krijgt een boomgaard. Daarom vind ik het mooi ook deze tweede Doorgeeftuin te openen, waarin we de eeuwelingen uit Gorredijk en omstreken zullen eren."

Zoveel te geven

Een boom staat voor groei en kracht en zorgt voor een verbinding met de natuur. De Doorgeeftuin is een plek om even stil te staan, te eren en om ieder voorjaar weer te aanschouwen dat er nieuw leven ontstaat. Er is voor een fruitboom gekozen met de achterliggende gedachte dat honderdjarigen zoveel te geven hebben. De vruchten die van de boom komen en die geplukt kunnen worden, staan daarvoor symbool.