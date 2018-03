Inbreker laat vingerafdruk achter: 5 maanden cel

Publicatie: do 22 maart 2018 13.35 uur

LEEUWARDEN - Een 28-jarige inbreker is donderdag veroordeeld op basis van een vingerafdruk die hij had achtergelaten bij een inbraak in een woning aan Zuiderdwarsvaart in Drachten, op 22 april vorig jaar. De vingerafdruk werd aangetroffen op een wekkerdoosje in de slaapkamer van de woning. Dezelfde avond was al een 22-jarige Drachtster opgepakt. De inbrekers werden overlopen door de toen 41-jarige bewoner.

De bewoner hield de 22-jarige eigenhandig aan en overhandigde hem aan de politie. De andere inbreker slaagde erin te ontkomen. Hij ging ervandoor op een damesfiets. Op basis van de achtergelaten vingerafdruk kon hij alsnog worden aangehouden. De man beriep zich op zijn zwijgrecht. Hij is oorspronkelijk afkomstig uit Libië, momenteel zit hij in de vreemdelingenbewaring. Hij wordt hoogstwaarschijnlijk het land uitgezet.

Hij kwam donderdag niet naar de rechtbank. De twee inbrekers waren zeer brutaal te werk gegaan, ze waren de woning ingeslopen terwijl de bewoners thuis waren. Die werden gealarmeerd door de buitenverlichting met bewegingsmelders. De andere inbreker heeft in een snelrechtzitting ook vijf maanden cel gekregen. In die zitting bepaalde de rechter dat hij de door de bewoners ingediende schadevergoeding -bijna 1700 euro- moet betalen. Bij de inbraak zouden nogal wat goederen buit zijn gemaakt, waaronder geld en veel sieraden.