25 jaar lang beheerders van De Fakkel

Publicatie: wo 21 maart 2018 16.48 uur

DROGEHAM - Tijdens de laatste toneelavond van de toneelvereniging Mei Fleur en Faesje in Drogeham werden de beheerders van De Fakkel in het zonnetje gezet. "Aan het einde van de avond hebben wij Cor Annema en Joke Woudstra -de Haan het podium op gevraagd. In 2018 stoppen zij als beheerders van Verenigingsgebouw De Fakkel in Drogeham."

"25 jaar lang hebben wij zich met hart en ziel ingezet voor het dorp en dat was zeker een bedankje waard. Van ons hebben ze een midweek in Center Parcs overhandigd gekregen zodat ze ook eens samen van vrije tijd kunnen genieten. Er wordt nog gezocht naar een andere beheerder (of vorm van beheer). Maar wat ons betreft zijn Cor en Joke de 'Drogehamsters van 2018'."