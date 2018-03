Trochsetterspriis voor Burgumer Peter Schootstra

Publicatie: wo 21 maart 2018 16.20 uur

BURGUM - Tijdens de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Burgum is dinsdag de Trochsetterspriis 2018 toegekend aan Peter Schootstra uit Burgum. De Trochsetterspriis is in het leven geroepen om Burgumers die bijdragen aan een leefbaar en sociaal Burgum in het zonnetje te zetten.

Schootstra ontvangt de prijs voor zijn inzamelingsacties voor Voedselbank Tytsjerksteradiel. Zijn eerste schenking, 5 jaar geleden, bedroeg 400 euro. Dat bedrag is door de jaren opgelopen tot 7000 euro uitgereikt in februari van dit jaar.



Het inzamelen begon doordat Schootstra meedeed aan Alpe d’Huzes. Daarvoor had hij sponsorgeld nodig. Schootstra is in loondienst als garnalenvisser. Om donateurs te bedanken gaf hij ze een zakje garnalen. Daar kreeg hij weer geld voor wat hij doneerde aan De Voedselbank. Dit alles mede dankzij zijn gulle werkgever. Inmiddels steunen ook andere garnalenvissers zijn actie en schenken ze kistjes met garnalen. Ook krijgt hij regelmatig spontaan geld toegestopt en kan men ook voor frikandellen en kroketten bij hem terecht.