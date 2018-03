Boze Ureterper mept met bijl op salontafel

Publicatie: wo 21 maart 2018 12.50 uur

LEEUWARDEN - De relatie tussen 51-jarige inwoner van Ureterp en diens vriendin is er eentje van aantrekken en afstoten. Dat had de vriendin in januari tegen de politie gezegd naar aanleiding van een aantal incidenten in en bij haar woning. Haar vriend moest woensdag voor de rechter verschijnen, hij kwam niet opdagen. Hij had op 28 december de ruit van de voordeur van de woning aan de Ikewei met de achterkant van een bijl ingeslagen.

Op de stoep

De man wilde naar binnen omdat er nog spullen van hem in de woning zouden staan. Zijn vriendin wilde volgens hem niet opendoen. Dat zou ze nooit doen als hij voor de deur stond, had hij aan de politie verteld. Een week later stond hij weer op de stoep. Ditmaal ging tot zijn eigen verbazing de deur wel open, nadat hij had aangebeld. De vriendin had opengedaan omdat ze bezoek verwachtte, van iemand anders.

Niet met koevoet gezwaaid

De verdachte stond voor de deur, met een bijl en een koevoet in de handen. Hij stormde naar binnen en al snel kregen de twee ruzie. De man sloeg met de bijl op de salontafel, met als resultaat een spleet in het hout van zo'n tien centimeter diep. Uiteindelijk verliet hij de woning toen het 'echte' bezoek arriveerde. Hij had achteraf verklaard dat hij snapte dat zijn vriendin zich bedreigd had gevoeld. Maar hij had volgens eigen zeggen niet, zoals de vriendin tegen de politie had gezegd, dreigend met de koevoet gezwaaid.

Crisisopvang

De man heeft een drugsverleden, zijn vriendin zou nog steeds heroïne gebruiken. Hij gebruikt methadon en woont nu in de crisisopvang in Burgum. De twee zouden nog steeds een relatie hebben. Vandaar dat officier van justitie Tjerk Buma met een eis kwam die er vooral op gericht was om nieuwe uitspattingen te voorkomen. Buma eiste een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur met een proeftijd van twee jaar. De rechter nam de eis over. De verdachte moet zich melden bij de verslavingszorg en hij moet zich laten behandelen.