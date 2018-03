Plannen voor pontje tussen Burgum en Sumar

Publicatie: wo 21 maart 2018 09.37 uur

BURGUM - Er komt mogelijk een pontje te varen op het Prinses Margrietkanaal tussen Burgum en Sumar. Een werkgroep is al sinds 2014 bezig met het idee en de plannen zijn inmiddels in een ver gevorderd stadium. Er is alleen nog wat gedoe over de plek waar de pont kan gaan aanleggen.

De werkgroep heeft de voorkeur om de pont ter hoogte van Klein Zwitserland in de vaart te brengen. De pont zou dan aan de overkant in de Soestpolder de passagiers kunnen overzetten. Via het natuurgebied kunnen fietsers vervolgens langs de gaslocatie de Nieuwstad bereiken.

Als de aanlegplaatsen uiteindelijk zijn bepaald, dan zal de pont gemaakt worden door de Friese Poort in Leeuwarden. Als alles meezit, dan zou het pontje binnen twee jaar in de vaart genomen kunnen worden.