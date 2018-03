Buurman geprikt met hooivork:40 uur voorwaardelijk

Publicatie: di 20 maart 2018 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 50-jarige inwoner van Tytsjerk is dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke werkstraf van 40 uur. De Tytsjerker is op 15 november 2015 een buurman met een hooivork te lijf gegaan. De man woonde toen nog in een flat in Leeuwarden. Hij heeft de buurman met de hooivork in de enkel en de arm geprikt. Een van de verwondingen moest gehecht worden.

De man zei twee weken geleden tijdens de behandeling van de zaak dat de buurman, die een verdieping lager woonde, voor veel overlast zorgde in de flat. Op de bewuste dag kwam het tot een confrontatie toen de verdachte langs de flatwoning van de buurman liep en vroeg of de man de deur dicht wilde doen. De buren zouden geregeld last hebben van een wietgeur die uit de woning van de buurman kwam.

Die kwam achter de verdachte aan en deelde een paar klappen uit. De Tytsjerker haalde een hooivork uit zijn garage en in het trappenhuis kwam het tot een confrontatie. De officier van justitie had een werkstraf van 80 uur geëist. De rechtbank vonniste veel lager.

De rechtbank hield rekening met de ouderdom van het incident -een kleine 2,5 jaar- en het feit dat de buurman de verdachte als eerste had geslagen en tot twee keer toe met gevechtsstokjes had geslagen. De zoon van de buurman had de Tytsjerker met een zwaard bedreigd en met een paar gewichten gegooid. De Tytsjerker had bovendien een blanco strafblad.