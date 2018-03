Overdracht clubgebouw aan tennisclub Harkema

HARKEMA - Met het openen van het clubgebouw van tennisclub Harkema, werd maandagmiddag de overdracht van de gemeente onderstreept. Aanstaande zaterdag is de feestelijke opening voor de leden en de inwoners van Harkema.

Met de realisatie van een nieuw tennisbaancomplex achter de sporthal Fûgelkamp is de oude tennisbaanlocatie vrijgemaakt voor woningbouw. Met de ontwikkeling van woningen op de locatie van de oude tennisbaan wordt voorzien in de woningbouwbehoefte.

Zaterdag 24 maart is de officiële en feestelijke opening van de tennisclub voor het dorp Harkema. Er zijn demonstratiepartijen, livemuziek en activiteiten voor de jeugd. Tennisclub Harkema neemt op de nieuwe locatie drie gravelbanen en een clubgebouw in gebruik. Naast de tennisclub zijn ook de voetbal- en korfbalclub op het sportpark gehuisvest. Plaatselijk Belang Harkema is erg ingenomen met deze stap, omdat ze de sporten in het dorp zoveel mogelijk op één locatie willen hebben.