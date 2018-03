Dokkumer (45) heeft vervalst rijbewijs op zak

Publicatie: ma 19 maart 2018 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 45-jarige Dokkumer die al meerdere keren is veroordeeld voor rijden onder invloed en rijden zonder geldig rijbewijs, en die dus ook zijn rijbewijs inmiddels kwijt is, werd op 16 november 2016 betrapt met een vervalst rijbewijs op zak. De man was aangehouden en werd in Leeuwarden in het arrestantencomplex gefouilleerd. Het bleek dat hij een kopietje van het rijbewijs van zijn vader had gemaakt en dat met doorzichtige tape op een ander pasje had geplakt.

'Een soort van neprijbewijs', zei officier van justitie Ger Strootker maandag tegen de Dokkumer. Die kon zelf eigenlijk niet goed uitleggen waarom hij het namaakrijbewijs op zak had. De rechter vroeg er verschillende keren naar, de Dokkumer antwoordde dat hij misschien dom was geweest en dat hij het eigenlijk maar vreemd vond dat hij in het verdachtenbankje zat. De politie zou tegen hem hebben gezegd dat er geen zaak van gemaakt zou worden.

'Ik kan er toch niks mee', zei de Dokkumer. Hij had in het verleden meerdere keren zonder rijbewijs gereden en was daar ook meermaals voor veroordeeld, wist de officier. 'En toch gaat u een rijbewijs vervalsen, dat is het kwalijke van deze zaak'. Strootker eiste een werkstraf van 40 uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf. De rechter hield het bij de voorwaardelijke gevangenisstraf. Hij legde een extra lange proeftijd op van drie jaar.