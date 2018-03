Asielzoeker dreigt agent met mes: 2 maanden cel

Publicatie: ma 19 maart 2018 13.50 uur

LEEUWARDEN - Een 27-jarige asielzoeker uit Afghanistan is maandag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot twee maanden cel. De man heeft op 16 december vorig jaar op het azc in Drachten politiemensen met een mes bedreigd. De situatie was dermate dreigend, dat de agenten zich genoodzaakt zagen hun pistool te trekken. 'En dat terwijl ze er alles aan deden om u op een humane manier naar uw slaapkamer te krijgen', zei rechter Tim Wassink.

Urineren

De verdachte was eerder die nacht opgepakt omdat hij in een café aan de Noordkade vervelend was geweest. Op het bureau had de man zich al misdragen, hij had tegen een deur van de cel staan urineren. Toch werd besloten hem over te brengen naar het azc en hem over te dragen aan de beveiliging. Dat gebeurde. Terwijl de agenten naar de dienstauto liepen om weer aan het werk te gaan, stormde de verdachte de trap af, met een groot keukenmes in de hand.

Camerabeelden

De man liep recht op een agent af. Samen met een collega zag de agent zich genoodzaakt zijn wapen te trekken. De camerabeelden, die op de zitting werden vertoond, logen er niet om. 'Het is heftig wat daar is gebeurd', stelde de rechter. Advocaat Harry Koning had ook de beelden van de bodycam van een van de agenten gezien. 'Dan is de impact nog groter', zei hij.

Zeven halve liters

De verdachte zei dat hij die avond veel alcohol had gehad: zeven halve liters bier, van 10 procent alcohol. Hij had volgens eigen zeggen nog nooit alcohol gehad. 'Ik heb er gewoon spijt van', aldus de verdachte. In de hal van de rechtbank had hij zijn excuus aangeboden aan de agent die hij had bedreigd. Het incident had de nodige gevolgen: hij werd overgeplaatst naar een extra beveiligde locatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), waar hij drie maanden verbleef.

Verblijfsvergunning

Hij zit nu weer in een 'gewoon' azc, in Sint Annaparochie. Inmiddels heeft hij een negatieve beslissing op zijn verblijfsvergunning gekregen. Alleen een gevangenisstraf was op zijn plaats, vond officier van justitie Ger Strootker. Dat vond ook de rechter. 'Alcohol is geen excuus', stelde Wassink. De rechter bepaalde dat de man 500 euro smartengeld moet betalen aan de agent die hij bedreigde.