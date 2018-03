Schaatsers in de polder onder de lentezon

Publicatie: ma 19 maart 2018 11.07 uur

RYPTSJERK - Het kon maandag nog eventjes. Schaatsen op de Ryptsjerksterpolder. Een tiental mensen maakte gebruik van hun laatste kans om de ijzers onder te binden. Dankzij een paar koude nachten was het opnieuw mogelijk om te schaatsen. Het ijs was enkele centimeters dik. De schaatsers genoten ondanks de harde wind.

Het is uitzonderlijk dat het rond deze tijd van het jaar zo koud is. De minimumtemperatuur was zondagnacht -4 graden. In de afgelopen vijf jaar lag deze temperatuur anders tussen de 5 en 10 graden boven nul.

FOTONIEUWS