Autobrand geblust met tuinslang

Publicatie: zo 18 maart 2018 19.44 uur

DRACHTEN - Een auto is zondag aan het begin van de avond in brand gevlogen op de Kaden in Drachten. De brand kon snel geblust worden met behulp van de tuinslang van Gerrit Bosma.

De brandweer van Drachten werd ook gealarmeerd en is tevens ter plaatse gekomen. De brandweerlieden hebben een nacontrole uitgevoerd.

