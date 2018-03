Jubileumconcert brassband De Lofklank in Ureterp

Publicatie: zo 18 maart 2018 18.21 uur

URETERP - Brassband De Lofklank uit Ureterp vierde zaterdagavond met een jubileumconcert haar 40-jarig bestaan. Onder leiding van Gerk Huisma ging De Lofklank terug in de tijd en werd oude muziek nieuw leven ingeblazen. Er werd echter ook naar de toekomst gekeken dankzij een optreden van de jeugd van De Oerband onder leiding van Trienke Gietema.

Om het jubileumconcert extra feestelijk te maken, was Folkert-Hans Tolsma als gastsolist uitgenodigd. Met zang, trompet en saxofoon zorgde hij voor de juiste sfeer in GKV De Levensbron te Ureterp. Tolsma verzorgde ook de 'after-party'. In de hal was verder een expositie te bewonderen over de afgelopen 40 jaar van De Lofklank.

FOTONIEUWS