Ontruiming van kerk blijkt oefening Rode Kruis

Publicatie: zo 18 maart 2018 13.11 uur

DRACHTEN - Aan de Kolken in Drachten werd zondagochtend kerk De Fontein ontruimd. Er zou een gaslucht waargenomen zijn waarop werd besloten iedereen naar buiten te brengen. Later hoorden de kerkgangers dat het ging om een oefening van het Rode Kruis.

Op het moment dat het ontruimingsalarm afging brachten de BHV'ers en leden van het Rode Kruis de mensen naar buiten toe. Buiten stond een team klaar van het Rode Kruis om de lotusslachtoffers op te vangen. Deze werden ter plaatse ‘behandeld’ aan hun verwondingen. De oefening werd georganiseerd door het Rode Kruis.

Alleen de BHV’ers, leden van het Rode Kruis en de lotusslachtoffers waren van te voren ingelicht over deze oefening. De kerkgangers wisten van niks. Dit werd gedaan om de oefening zo echt mogelijk te laten lijken. Niet iedereen was hier even blij mee.

