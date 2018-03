Stalbrand aan de Leijen in Gorredijk

Publicatie: do 01 maart 2018 16.50 uur

GORREDIJK - Rond 16:26 uur is er donderdag brand uitgebroken in een stal bij een boerderij aan de Leijen in Gorredijk. Er werd vrijwel meteen 'middelbrand' gealarmeerd waardoor er meerdere brandweerploegen werden opgeroepen om de brand te gaan blussen.

Volgens de brandweer gaat het om een stal waarin 130 koeien staan. De brand zou inmiddels onder controle zijn maar de stal staat wel vol rook. De stal is ontruimd en alle koeien zijn in veiligheid gebracht.

