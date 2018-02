IJs op een klein deel van de Jan Durkspolder

Publicatie: ma 26 februari 2018 16.41 uur

EARNEWâLD - Op de Jan Durkspolder bij Earnewâld werd maandag ondanks een frisse wind toch druk geschaatst. Slechts een klein deel van de polder was bedekt met ijs. De rest van het water had door de wind de afgelopen dagen geen kans om een ijslaag te vormen.

Van het hoekje ijs werd gretig gebruik gemaakt. Doordat er in een weiland langs de weg naar de polder nog werd gewerkt was het parkeren wat chaotisch. In overleg met de politie werd er een bord verplaatst, maar deze werd door veel parkerende schaatsers genegeerd.

Naar verwachting zal donderdag de wind wat gaan liggen en zal ook de temperatuur nog iets dalen. Of er daarna op de gehele polder geschaatst kan worden is op dit moment nog niet bekend.

FOTONIEUWS